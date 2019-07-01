Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray transferde de gaza bastı. Cuma günü Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılı ekip bir bombayı daha patlatmak üzere harekete geçti. Yıldız bir oyuncu ile daha anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyu İstanbul'a davet etti. İşte transferde yaşanan son dakika gelişmeleri...

01.07.2019 09:37 - Son Güncelleme: 01.07.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





