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Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray transferde de gaza bastı. Cuma günü Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılı ekip bir bombayı daha patlatmak üzere harekete geçti. Yıldız bir oyuncu ile daha anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyu İstanbul'a davet etti. İşte transferde yaşanan son dakika gelişmeleri...

01.07.2019 09:37 - Son Güncelleme: 01.07.2019 09:38
Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Şampiyon G.Saray bir transfer bombası daha patlatmak üzere…

Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'a imza attıran Cimbom, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek.

Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Transferde şahlanan Aslan, ara vermeden yeni bir ismi daha taraftarlarına duyurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yeni transferini İstanbul'a getiriyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara mevkisi için düşündüğü Ever Banega'da mutlu sona çok yaklaştı.

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