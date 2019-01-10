Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara kocasını satılığa çıkardı
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini de yapan Wanda Nara, kocasının Inter'deki geleceği hakkında Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 12:26:35
Güncelleme: 12:28:25
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu. 2013 yılında Sampdoria'dan 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili en net açıklama geldi.
INTER DÖNEMİ BİTİYOR
Wanda Nara, "Icardi, Inter ile sözleşmesini uzatmayacak.. Inter'den tatmin edici bir teklif alamadık. İspanya'nın en önemli iki kulübü ile de görüşüyoruz" dedi.
Arjantinli golcüyle Real Madrid ve Chelsea yakından ilgileniyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Icardi'nin 110 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Ancak bu bedel sadece İtalya dışındaki takımlar için geçerli.
Inter'e 110 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeyen kulüp, futbolcuyu transfer edebilecek.