Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...
Süper Lig'in ikinci devresinde düşme potasından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürerken, yönetimin 9 isimle birden temas halinde olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta transfer bombalarının peş peşe patlaması bekleniyor.
10 Ocak 2019 Perşembe, 13:57:12 Güncelleme: 13:58:40
JHONNY LUCAS GÜNDEMDE!
Fenerbahçe, Brezilya'da Parana'da forma giyen orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için girişimlere başladı ve kulübünden yarına kadar süre istedi. Parana'da orta sahada görev alan ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen genç oyuncuyu Avrupa'da Juventus başta olmak üzere birçok takım da takip ediyor.
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