Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...

Süper Lig'in ikinci devresinde düşme potasından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürerken, yönetimin 9 isimle birden temas halinde olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta transfer bombalarının peş peşe patlaması bekleniyor.

10 Ocak 2019 Perşembe, 13:57:12 Güncelleme: 13:58:40
Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak puan cetvelinde üst sıralara yükselmek istiyor.

Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...

Kampta yoğun bir idman ve çalışma temposu içersinde olan Kanarya, top kapma ve pas idmanın ardından tam sahada hücum ve savunma organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...

Tüm bunlar yaşanırken transfer çalışmaları da son hızla sürüyor... İşte sarı lacivertlilerdeki son gelişmeler ve transfer listesindeki isimler:

Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...

Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha transferi yönetimin ilk hedefi durumunda.

Fenerbahçe'de transfer bombaları patlıyor! Tam 9 isim birden...

JHONNY LUCAS GÜNDEMDE!
Fenerbahçe, Brezilya'da Parana'da forma giyen orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için girişimlere başladı ve kulübünden yarına kadar süre istedi. Parana'da orta sahada görev alan ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen genç oyuncuyu Avrupa'da Juventus başta olmak üzere birçok takım da takip ediyor.

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