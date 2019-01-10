Fenerbahçe'de Pelkas sesleri
Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta saha oyuncusunu Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'nin basket maçını da izleyen Dimitrios Pelkas'ın transferi için çalışma başlatıldı.
10 Ocak 2019 Perşembe, 10:12:19
Güncelleme: 10:12:48
Sarı-lacivertli takımın, 25 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu.
Sarı-lacivertli ekip, PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'la anlaşma aşamasına geldi.
25 yaşındaki 'on numara' için sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek kulübü PAOK ile masaya oturduğu bildirildi.
Transferin bitme noktasına geldiği iddia ediliyor.