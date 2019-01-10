Fenerbahçe'de Pelkas sesleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta saha oyuncusunu Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'nin basket maçını da izleyen Dimitrios Pelkas'ın transferi için çalışma başlatıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe, 10:12:19 Güncelleme: 10:12:48
Fenerbahçe'de Pelkas sesleri

Sarı-lacivertli takımın, 25 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Pelkas sesleri

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu.

Fenerbahçe'de Pelkas sesleri

Sarı-lacivertli ekip, PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'la anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe'de Pelkas sesleri

25 yaşındaki 'on numara' için sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek kulübü PAOK ile masaya oturduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de Pelkas sesleri

Transferin bitme noktasına geldiği iddia ediliyor.

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