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Haberler Spor Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray'ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray'ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Mauro Icardi sonunda Türkiye'ye geldi. Önceki akşam taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Icardi'nin eşi Wanda Nara, havalimanında düşme tehlikesi yaşadı. Bir dönemin yasak aşk skandalının kahramanları, onbinlerce taraftarın önünde ilk üçlüsünü çektirmeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ı ve İstanbul'u ne kadar sevdiğini dile getirmeye başladı bile.

08.09.2022 13:27 - Son Güncelleme: 08.09.2022 13:30
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray’ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

Galatasaray'ın, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray’ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

Icardi ve ailesi İstanbul'a gelen kadar, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara her anı Instagram hesabından paylaştı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray’ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

Galatasaraylı taraftarlarla ilk kez buluşan Icardi sarı kırmızılı atkıyı boynuna taktı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray’ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

İlk üçlüsünü çektirirken yanında eşi Wanda Nara da vardı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray’ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi, dışarıda deneyeceğiz." dedi.

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