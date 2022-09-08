Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yere fena düştü! Galatasaray'ın yeni yengesi nazara geldi! Bir anda gözden kaybolunca...
Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Mauro Icardi sonunda Türkiye'ye geldi. Önceki akşam taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Icardi'nin eşi Wanda Nara, havalimanında düşme tehlikesi yaşadı. Bir dönemin yasak aşk skandalının kahramanları, onbinlerce taraftarın önünde ilk üçlüsünü çektirmeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ı ve İstanbul'u ne kadar sevdiğini dile getirmeye başladı bile.
08.09.2022 13:27 - Son Güncelleme: 08.09.2022 13:30
Galatasaray'ın, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
YENGEYE NAZAR DEĞDİ | TIKLA VE İZLE
Icardi ve ailesi İstanbul'a gelen kadar, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara her anı Instagram hesabından paylaştı.