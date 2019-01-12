Mario Balotelli Galatasaray için İstanbul'da iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün gece taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'da olduğu iddia edilirken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 07:26:32 Güncelleme: 07:37:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





