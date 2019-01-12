Mario Balotelli Galatasaray için İstanbul'da iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün gece taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'da olduğu iddia edilirken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 07:26:32
Güncelleme: 07:37:54
Sezon başında Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Galatasaray, takımdaki bir diğer forvet konumunda olan Eren Derdiyok'tan da beklenen performansı alamadı.
Eren Derdiyok ile devre arasında yolları ayırma kararı alan Galatasaray forvet hattına iki isim transferi gerçekleştirmek için harekete geçti.
Gündemini uzun bir süre meşgul eden Alan Carvalho isminde henüz mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızlı ekip rotasını İtalyan forvet Mario Balotelli'ye çevirdi.
Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflarda Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi.
Galatasaray ekibinin 28 yaşındaki forveti dün gece İstanbul'a getirdiği belirtildi.