Fatih Terim Cenk Tosun'a haber gönderdi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5.sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısında 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinden sonra Galatasaray'ın ilk hedefi golcü transferi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Milli yıldız Cenk Tosun'a bu doğrultuda haber gönderdiği iddia edildi.

11 Ocak 2019 Cuma, 20:32:53 Güncelleme: 20:46:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





