Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

Gol yollarında problem yaşayan ve düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Jablonec'te forma giyen Çekyalı oyuncu Michal Travnik'i takibe aldı. 24 yaşındaki orta saha bu sezon forma giydiği maçlarda 10 gol, 10 asistle takımını sırtladı.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 09:04:19 Güncelleme: 09:04:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





