Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

Gol yollarında problem yaşayan ve düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Jablonec'te forma giyen Çekyalı oyuncu Michal Travnik'i takibe aldı. 24 yaşındaki orta saha bu sezon forma giydiği maçlarda 10 gol, 10 asistle takımını sırtladı.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 09:04:19 Güncelleme: 09:04:55
Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

Orta sahaya takviye arayışını sürdüren Fenerbahçe için Michal Travnik iddiası geldi...

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

Sarı-lacivertlilerin, Çek Ligi'nde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki merkez orta saha için araştırma yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

Jablonec takımıyla bu sezon 25 maça çıkan Travnik, 10 gol atarken 10 da asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

Çek basını, genç yıldızla Fenerbahçe'nin yanı sıra ünlü ekiplerin de ilgilendiğini belirtti.

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday Michal Travnik

İngiltere'den Newcastle United ve Fulham, Almanya'dan Augsburg ve Rus ekibi CSKA Moskova bu takımlar arasında gösterildi.

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