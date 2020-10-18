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Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Transfer döneminde orta sahada eksiklerini kapatamayan Galatasaray, ocak ayı için farklı bir yol haritası belirledi. Sarı-kırmızılı ekipte yüksek bonservis bedeli beklenen Luyindama ya da Marcao devre arası satılırsa, o isim için hamle yapacak. İşte ayrıntılar...

18.10.2020 08:51 - Son Güncelleme: 18.10.2020 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





