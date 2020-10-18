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Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Transfer döneminde orta sahada eksiklerini kapatamayan Galatasaray, ocak ayı için farklı bir yol haritası belirledi. Sarı-kırmızılı ekipte yüksek bonservis bedeli beklenen Luyindama ya da Marcao devre arası satılırsa, o isim için hamle yapacak. İşte ayrıntılar...

18.10.2020 08:51 - Son Güncelleme: 18.10.2020 08:51
Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Transfer döneminde, kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, orta saha takviyesinde ise taraftarını mutlu edememişti.

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Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Kadrosuna 6 numara katamadan transfer dönemini kapatan Galatasaray, ocak ayını beklemeye başladı.

Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına takım içinden bir isim yazıldı: Marcelo Saracchi...

Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fatih Terim, Fenerbahçe ve Rangers maçlarında eksikliği çok hissedilen Uruguaylı sol bekin takımda kalmasını istiyor.

Marcao ya da Luyindama satılacak! Galatasaray'da para o isme harcanacak

Yönetim ara transferde Saracchi için Alman ekibi Leipzig'le yeniden masaya oturacak.

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