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Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız. Ancak bu haberin konusunda yer alan isimlerin durumları biraz daha zaruri. Futbol maçları bazen sıra dışı olabiliyor. Bunda futbolcuların da payı yok değil. Bu listede tribünlerde olan binlerce kişiden ve ekranları başında maçı izleyen milyonlarca kişiden çekinmeyerek tuvaletlerini yapmayı başardı. Kimisi ise maçı bırakıp doğruca tuvalete koştu.

17.10.2020 13:52 - Son Güncelleme: 17.10.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





