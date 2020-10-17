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Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız. Ancak bu haberin konusunda yer alan isimlerin durumları biraz daha zaruri. Futbol maçları bazen sıra dışı olabiliyor. Bunda futbolcuların da payı yok değil. Bu listede tribünlerde olan binlerce kişiden ve ekranları başında maçı izleyen milyonlarca kişiden çekinmeyerek tuvaletlerini yapmayı başardı. Kimisi ise maçı bırakıp doğruca tuvalete koştu.

17.10.2020 13:52 - Son Güncelleme: 17.10.2020 13:52
Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Maç esnasında vücuduna söz geçiremeyen bu futbolcuların maceraları hem şaşırtan hem de güldüren cinsten.

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Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Sergio Ramos

La Liga'da 2017-2018 sezonunda Eibar ile oynanan maçta Sergio Ramos, tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan ayrıldı.

Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Son 20 dakikanın 10'unu Sergio Ramos'tan yoksun oynamak zorunda kalan Real Madrid, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Eric Dier

İngiltere Lig Kupası maçında Tottenham Hotspur forması giyen Eric Dier, Chelsea 1-0 öndeyken sahadan ayrıldı ve tuvalete gitti.

Maçta tuvaleti geldi maçı bıraktı, tuvalete gitmedi sahanın kenarında yaptı! Milyonlar şoke oldu

Peşinden de Tottenham Hotspur teknik direktörü Jose Mourinho gitti.

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