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Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Fenerbahçe zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor. 5'inci haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak dikkat çeken Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekibe Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle İzmir'e götürülmedi. Yıldız ismin yerine Nazım Sangare'nin forma giymesi beklenirken, son dönemde performansı düşen Thiam yerine de sürpriz bir tercihle Ferdi'nin oynayacağı öğrenildi. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ...

18.10.2020 09:15 - Son Güncelleme: 18.10.2020 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





