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Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Fenerbahçe zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor. 5'inci haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak dikkat çeken Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekibe Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle İzmir'e götürülmedi. Yıldız ismin yerine Nazım Sangare'nin forma giymesi beklenirken, son dönemde performansı düşen Thiam yerine de sürpriz bir tercihle Ferdi'nin oynayacağı öğrenildi. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ...
18.10.2020 09:15
- Son Güncelleme: 18.10.2020 09:15
Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu maçı kazanarak ligdeki yenilgisizliğini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.
Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.
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İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı.