Güven Yalçın alt lige! Trabzonspor istiyordu...
Beşiktaş ile kontratı biten ve takımda kalmayacağı belirtilen Güven Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü gazetecinin haberine göre Güven İtalya Serie B Ligi ekibi ile anlaşma sağladı. Peki Güven Yalçın hangi kulüple anlaştı? Detaylar haberimizde...
TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığını öne sürdü. Di Marzio haberinde, önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele erecek olan Genoa'nın 23 yaşındaki futbolcunun transferini bitirme noktasına getirdiği belirtildi.
PERFORMANSI DALGALI
Güven Yalçın 2020-21 sezonunun ikinci yarısında bir başka İtalyan takımı Lecce'de kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta zaman zaman iyi performanslar sergileşen genç futbolcu buna karşın istikrarlı bir görüntü çizemedi.
33 resmi karşılaşmada 1104 dakika görev yapan Güven Yalçın 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetimiyle maaş konusunda anlaşamayan ve bu nedenle ipleri koparan gurbetçi futbolcu 2018 yılında 150 bin Euro karşılığında Leverkusen'dan transfer edilmişti.
GÜVEN YALÇIN KİMDİR?
Güven Yalçın, 18 Ocak 1999 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelmiştir.