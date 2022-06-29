Güven Yalçın alt lige! Trabzonspor istiyordu...

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın yönetimle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı. Bu gelişme sonrası birçok takımla masaya oturan ve ismi Trabzonspor ile de anılmaya başlayan genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.