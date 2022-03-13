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Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperine İngiltere'den talip

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon sergilediği performans ile Fenerbahçe'nin ayakta kalan birkaç isminden biri olan Kim Min-Jae'nin oyunu Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Güney Koreli ismi birçok ekip takibe alırken, Tottenham'ın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

13.03.2022 09:56 - Son Güncelleme: 13.03.2022 09:57
Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperine İngiltere’den talip

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans sonrasında Minjae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham

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Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperine İngiltere’den talip

Londra ekibinin yıldızı Heungmin Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda F.Bahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperine İngiltere’den talip

Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperine İngiltere’den talip

Sabah'ın haberine göre sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı Güney Koreli oyuncuyu, Tottenham sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.

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