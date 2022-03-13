Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperine İngiltere'den talip
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon sergilediği performans ile Fenerbahçe'nin ayakta kalan birkaç isminden biri olan Kim Min-Jae'nin oyunu Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Güney Koreli ismi birçok ekip takibe alırken, Tottenham'ın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
13.03.2022 09:56 - Son Güncelleme: 13.03.2022 09:57
Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans sonrasında Minjae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham…
Londra ekibinin yıldızı Heungmin Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda F.Bahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı Güney Koreli oyuncuyu, Tottenham sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.