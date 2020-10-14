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Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı mı? Erol Bulut ve Altay Bayındır konuşmuştu...

Galatasaray ve Ümit Milli Takım'ımız, kısa süre önce Florya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve bu maçta Galatasaraylı Marcao'nun, Milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Bu iddia hem Galatasaray hem de Halil Dervişoğlu tarafından yalanlasa da, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut konuyu kaleci Altay Bayındır'a sorduğunu ve Altay'ın durumu onayladığını açıklamıştı. Konu hakkında yeni iddia ortaya çıktı. İşte o yaşananlar ve olayların perde arkası...

14.10.2020 13:35 - Son Güncelleme: 14.10.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





