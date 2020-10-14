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Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı mı? Erol Bulut ve Altay Bayındır konuşmuştu...
Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı mı? Erol Bulut ve Altay Bayındır konuşmuştu...
Galatasaray ve Ümit Milli Takım'ımız, kısa süre önce Florya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve bu maçta Galatasaraylı Marcao'nun, Milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Bu iddia hem Galatasaray hem de Halil Dervişoğlu tarafından yalanlasa da, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut konuyu kaleci Altay Bayındır'a sorduğunu ve Altay'ın durumu onayladığını açıklamıştı. Konu hakkında yeni iddia ortaya çıktı. İşte o yaşananlar ve olayların perde arkası...
14.10.2020 13:35
- Son Güncelleme: 14.10.2020 13:35
Florya'da oynanan hazırlık maçında milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu ile Galatasaray forması giyen Marcao arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. Son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Tokay olayını Altay'dan öğrendim, konu kapatılmaya çalışıyor" sözleri gündeme oturmuştu.
"TOKAT VAR, GÖRÜNTÜ VAR, YAYIN YOK!"
Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Florya'da yaşanan o anları saniye saniye kaleme aldı. İşte Tahir Kum'un "Tokat var, görüntü var ama yayın yok!" başlığıyla Florya'da yaşanan tokat krizini anlattığı bugünkü yazısının tamamı...
RESMİ AĞIZLAR YALANLADI
"Milli maçı bile gölgede bıraktı" dersek belki abartmış oluruz ama şu Florya'daki tokat meselesi gündemi bir hayli meşgul etti. Malum severiz böyle polemikleri!.. Hem G.Saray'ın hem de Ümit Milli Takım'ın resmi ağızları "Kesinlikle tokat mokat yok" diyor.
"BAL GİBİ TOKAT VAR"
Var arkadaş, var. Bal gibi var. Buyurun bana bunun aksini ispatlayın. Elinizde iddiamızın aksini ispatlayabilecek argümanınız da var; eğer saha kenarında görev yapan analiz ekibi ve GS TV kameraları gökkuşağını görüntülemek için orada değillerse!
İKİNCİ KEZ VURMAYA YELTENİYOR
Ümit Milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu topu yere koyuyor, serbest atış kullanacak, Marcao topa hamle yapıyor. Halil sağ eliyle Marcao'yu sert bir şekilde itiyor. Marcao da milli oyuncumuza tokat atarak karşılık veriyor. Sendeleyen Halil, Sambacı'nın üzerine giderken Marcao 2. kez vurmaya yelteniyor.