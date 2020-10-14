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Fatih Terim'den flaş karar! Belhanda ve Feghouli için kadro dışı kararı

Galatasaray'da son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından çanlar iki yıldız için çalmaya başladı. Fatih Terim, yetersiz performansları nedeniyle iki isimle görüşerek "konsantre" olmalarını isteyecek. Eğer olumlu bir değişim yaşanmazsa iki isim de kadro dışı kalacak.

14.10.2020 17:05 - Son Güncelleme: 14.10.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





