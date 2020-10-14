Haberler
Galeri
Spor
Fatih Terim'den flaş karar! Belhanda ve Feghouli için kadro dışı kararı
Fatih Terim'den flaş karar! Belhanda ve Feghouli için kadro dışı kararı
Galatasaray'da son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından çanlar iki yıldız için çalmaya başladı. Fatih Terim, yetersiz performansları nedeniyle iki isimle görüşerek "konsantre" olmalarını isteyecek. Eğer olumlu bir değişim yaşanmazsa iki isim de kadro dışı kalacak.
14.10.2020 17:05
- Son Güncelleme: 14.10.2020 17:05
Glasgow Rangers ve Kasımpaşa yenilgileriyle sarsılan Galatasaray'da oklar iki yıldız üzerinde toplanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Younes Belhanda bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. (Milliyet)
Teknik Direktör Fatih Terim'in her iki futbolcuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği büyük merakla bekleniyor.
Başkan Mustafa Cengiz'in adeta hedef gösterdiği ve resmi siteden pandemi dönemine ilişkin ücretlerinde indirim yapılmasını kabul etmemelerine karşın yüzde 15 indirimli maaş verildiği belirtilen iki yıldızla ilgili Terim'i verilmesi zor bir karar bekliyor.
Deneyimli teknik adamın önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki oyuncuları kazanmaya çalışmak olacak.
Sınırlı kadro nedeniyle Belhanda ve Feghouli'yi oynatmayı sürdürmek ve tekrar sahaya motive olmalarını sağlamak ilk seçenek olarak gündemde duruyor.