Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika
Fenerbahçe cephesinde son dakika gelişmesi... Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe hakkında kulislere bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler hakkındaki transfer yasağı iddiası çok konuşulacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
13.10.2020 14:55
- Son Güncelleme: 13.10.2020 14:55
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