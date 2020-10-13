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Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika

Fenerbahçe cephesinde son dakika gelişmesi... Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe hakkında kulislere bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler hakkındaki transfer yasağı iddiası çok konuşulacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

13.10.2020 14:55 - Son Güncelleme: 13.10.2020 14:55
Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika

Fenerbahçe, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonunda yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika

Beklentilerin uzağındaki iki sezon sonrası sarı lacivertliler, bu sezon büyük bir atak yaparak 18 oyuncuyu transfer etti.

Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika

Bu isimler arasında Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa gibi bonservisi elinde olan futbolcular göze çarptı.

Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika

Fenerbahçe Vedat Muriqi (17.5 milyon euro) ve Jailson'un (4.5 milyon euro) satışları ise bir anda kara geçti.

Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Yapılan 18 transfer... | Son dakika

Sarı lacivertlilerde Mbwana Samatta ile birlikte transferin son gününde Pelkas, Perotti ve Ademi'nin kadroya katılması taraftarın yüzünü güldürdü.

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