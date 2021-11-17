Marcao Galatasaray’dan uçuyor! Ünlü menajerden flaş transfer itirafı

İşte o sözler:

"İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyunculardan birisi"