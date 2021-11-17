Marcao Galatasaray'dan uçuyor! Ünlü menajerden flaş transfer itirafı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Bu sezon Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla dev kulüplerin ilgisini çeken Marcao'nun talipleri artıyor. Adı İtalyan kulüplerle anılan Brezilyalı savunmacı için Roma, Napoli ve Inter'in devrede olduğu iddia edilmişti. Marcao hakkında menajer George Gardi'den flaş transfer itirafı geldi.
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Roma, Napoli ve İnter'le anılırken menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İtalyan sitesi tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, Marcao için İtalya'dan bir takımla görüştüklerini açıkladı.
İşte o sözler:
"İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyunculardan birisi"
Öte yandan Marcao da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ancak şu anda transferle ilgilenmediğini söylemişti.
Marcao, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.