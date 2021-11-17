Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness’a başladı dünya şampiyonu oldu

Küçükken obez olduğunu ve zayıflamak için başladığı spor serüvenine fitness ile devam ettiğini anlatan Abdulsamet Çevik, "Çocukken biraz kiloluydum. Arkadaşlarımın bu nedenle alay etmesi beni kamçıladı ve vücudumu güzelleştirmkek için başladığım sporda dünya şampiyonu oldum" dedi.

