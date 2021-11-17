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Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness'a başladı dünya şampiyonu oldu

Şanlıurfalı Abdulsamet Çevik, çocukken kilolu olması ve arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle fitness sporuna başladı. Çevik, İspanya'da düzenlenen ve 1800 sporcunun katıldığı Fitness Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

DHA
17.11.2021 14:46 - Son Güncelleme: 17.11.2021 14:46
Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness’a başladı dünya şampiyonu oldu

Küçükken obez olduğunu ve zayıflamak için başladığı spor serüvenine fitness ile devam ettiğini anlatan Abdulsamet Çevik, "Çocukken biraz kiloluydum. Arkadaşlarımın bu nedenle alay etmesi beni kamçıladı ve vücudumu güzelleştirmkek için başladığım sporda dünya şampiyonu oldum" dedi.

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Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness’a başladı dünya şampiyonu oldu

Şanlıurfa'da yaşayan Abdulsamet Çevik, İspanya'da düzenlenen Fitness Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi olan Çevik, kilolarından kurtulmak için 15 yaşında fitnesse başladığını belirterek,

Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness’a başladı dünya şampiyonu oldu

"Kilolarımdan kurtulmak ve vücudumu güzelleştirmek için spora başlamıştım. Zaman geçtikçe bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım.

Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness’a başladı dünya şampiyonu oldu

İspanya'daki şampiyonaya da 6 ay hazırlık yaparak katıldım. İspanya'da düzenlenen yarışmada dünya şampiyonu oldum. Maddi imkansızlıklar içerisinde kısıtlı beslenmeye rağmen şampiyon olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness’a başladı dünya şampiyonu oldu

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİM"
Başarısını disiplinli çalışma ve diyete borçlu olduğunu anlatan Abdulsamet Çevik, "İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya ile döndüm" diye konuştu.

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