Manchester United’dan büyük tartışmalarla ayrılan Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi belli oldu

"YIL SONUNA KADAR BEKLEYELİM"

Kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, Portekizli yıldızın transferi konusunda gelen soruyu, "Evet ya da hayır dememe izin yok. Bekleyelim ve yıl sonuna kadar işlerin nasıl yürüdüğünü görelim" diye yanıtlamıştı.