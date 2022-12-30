Manchester United'dan büyük tartışmalarla ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Manchester United'dan büyük tartışmalarla ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü belli oldu. 37 yaşındaki dünya yıldızı Al-Arabiya'nın haberine göre, Suudi kulübü Al-Nasr ile 2025 yazına kadar sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Ronaldo, bu yıl yaşananların ardından takımdan ayrıldı.
Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Ronaldo, Dünya Kupası'nda da ülkesi Portekiz ile hayal kırıklığı yaşadı.
Birçok takımın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki efsanenin, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atmak üzere olduğu iddia edilmişti.
TRANSFERİN SİNYALLARİNİ VERMİŞTİ
Manchester United'dan ayrılmasının ardından adı sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan temsilcisinden açıklama gelmişti.
"YIL SONUNA KADAR BEKLEYELİM"
Kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, Portekizli yıldızın transferi konusunda gelen soruyu, "Evet ya da hayır dememe izin yok. Bekleyelim ve yıl sonuna kadar işlerin nasıl yürüdüğünü görelim" diye yanıtlamıştı.