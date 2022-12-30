51 yıldır saklıyor! Efsanenin ardından ortaya çıkan hikaye: Pele'nin kaçırdığı penaltıyı kurtaran isim
"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" lakaplarıyla tanınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Onun hayatını kaybetmesini futbolda bir devir sona erdi. Pele'nin hayatını kaybetmesinden sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı. 12 Mayıs 1971'de Santos forması giyen Pele'nin penaltısını kurtaran 81 yaşındaki Brezilyalı kaleci Sebastiao Lourenco, bugüne kadar topu sakladı. İşte detaylar...
30.12.2022 13:28 - Son Güncelleme: 30.12.2022 13:31
Brezilyalı efsane Pele, Arjantin'in efsanesi Maradona ile karşılaştırılmış ve bugün Ronaldo ve Messi rekabeti gibi futbol kamuoyunu da ikiye bölen tartışmalara konu olmuştu.
REKORLAR PELE'NİN ELİNDE
Brezilyalı efsane golcü müthiş istatistikleriyle dünya futbolunda derin bir iz bıraktı. Pele, Dünya Kupası'nda gol atan (17 yaş 239 gün), hat-trick yapan (17 yaş 244 gün) ve final maçında gol sevinci yaşayan (17 yaş 249 gün) en genç isim konumunda.
PELE'NİN PENALTISINI KURTARAN KALECİ O TOPU SAKLIYOR
Pele'nin hayatını kaybetmesinden sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı. 12 Mayıs 1971'de Santos forması giyen Pele'nin penaltısını kurtaran 81 yaşındaki Brezilyalı kaleci Sebastiao Lourenco, bugüne kadar topu sakladı.