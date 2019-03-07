Manchester United, Paris Saint-Germain deplasmanında tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, PSG'yi eledi
Manchester United, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında 2-0 mağlup olduğu Paris Saint-Germain ile Fransa'da karşılaştı. İngiliz ekibi Paris deplasmaında tarih yazarak 3-1'lik galibiyetle adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. İşte Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Paris Saint-Germain - Manchester United karşılaşmasından kareler...
07.03.2019 01:45
- Son Güncelleme: 07.03.2019 02:10
PSG, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'a 3-1 mağlup oldu ve deplasman kuralıyla Devler Ligi'ne veda etti.
Manchester United'ı çeyrek finale çıkaran golü, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Rashford attı.
İngiliz ekibi Pogba da dahil bir çok önemli eksiği olmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve Paris'te tarihi bir başarıya imza atarak çeyrtek finale isimlerini yazdırdılar.
Lukaku hızlı başladı
Maça İngiliz ekibi Manchester United hızlı bir başlangıç yaptı ve PSG savunmasının hatasını affetmeyen son haftaların formda ismi Lukaku, Manchester United'ı 2. dakikada 1-0 öne geçirdi.
PSG EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG Bernat ile skoru eşitlemeyi başardı. Kalesinde golü gördükten sonra oyunu rakip sahaya yığan Fransız ekibi, Mbappe'yi savunma arkasına iyi sarkıttı.