Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı
Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü... Sinem Gündoğdu ile 2 yıl önce hayatını birleştiren Hakan Çalhanoğlu, bugün baba oldu. Çalhanoğlu, Almanya Manheim'da bulunan eşi Sinem Gündoğdu'nun yanına giderek Liya adını verdikleri kızının doğmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu'ya dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.
06.03.2019 22:51
- Son Güncelleme: 06.03.2019 23:06
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