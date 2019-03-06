GaleriSpor

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü... Sinem Gündoğdu ile 2 yıl önce hayatını birleştiren Hakan Çalhanoğlu, bugün baba oldu. Çalhanoğlu, Almanya Manheim'da bulunan eşi Sinem Gündoğdu'nun yanına giderek Liya adını verdikleri kızının doğmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu'ya dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

06.03.2019 22:51 - Son Güncelleme: 06.03.2019 23:06
Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı

AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü...

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı

Sinem Gündoğdu ile 2 yıl önce hayatını birleştiren Hakan Çalhanoğlu, bugün baba oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı

Çalhanoğlu, Almanya Manheim'da bulunan eşi Sinem Gündoğdu'nun yanına giderek Liya adını verdikleri kızının doğmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu'ya dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun mutlu günü! Hakan Çalhanoğlu kızı Liya'yı kucağına aldı

İşte Hakan Çalhanoğlu - Sinem Gündoğdu çiftinin kızları Liya...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ünlü futbolcunun eşi trafik kazası geçirdi!
Ünlü futbolcunun eşi trafik kazası geçirdi!