Beşiktaş taraftarından ’Valerien Ismael istifa’ sesleri! Tribünlerde Sergen Yalçın tezahüratları: Dele Alli’yi de ıslıkladılar

Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle öne geçerken 29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Trezeguet, 36. dakikada Masuaku'nun hatasını affetmedi ve bir kez daha konuk ekip öne geçti.