Beşiktaş taraftarından 'Valerien Ismael istifa' sesleri! Tribünlerde Sergen Yalçın tezahüratları: Dele Alli'yi de ıslıkladılar
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma oynanırken "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratında bulunan Beşiktaş taraftarı, maç sonu Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Siyas beyazlı futbolseverler Sergen Yalçın lehine bağırdı. Öte yandan Delle Alli de ıslıklandı. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle öne geçerken 29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Trezeguet, 36. dakikada Masuaku'nun hatasını affetmedi ve bir kez daha konuk ekip öne geçti.
"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye tezahüratlarda bulundu.
Bunun üzerine Valerien Ismael, 68. dakikada Gedson ve Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.