Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok'tan sonra Alex Teixeira...
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır" ifadelerini yer verildi.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini bildirdi.
"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.
Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı.
Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.
Sakatlanan Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.
32 yaşındaki kaleci ilk müdahalelenin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kalmıştı.