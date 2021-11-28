Vav TV İzle
Haberler Spor Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok'tan sonra Alex Teixeira...

Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok'tan sonra Alex Teixeira...

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır" ifadelerini yer verildi.

28.11.2021 17:29 - Son Güncelleme: 28.11.2021 17:32
Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...

"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...


MERT GÜNOK SEZONU KAPATTI
Beşiktaş'ta sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok sezonu kapattı.

Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...

Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı.

Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...


Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Sakatlanan Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.

32 yaşındaki kaleci ilk müdahalelenin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş’a bir sakatlık şoku daha! Mert Günok’tan sonra Alex Teixeira...
SON DAKİKA