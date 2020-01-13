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Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Spot Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına az bir süre kala Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa oynamak istiyor. Şampiyon olmak için transferlere ağırlık veren sarı kırmızılı takım şu ana kadar, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Öte yandan Galatasaray, milli takımda sakatlanan ve yeşil sahadan uzun bir süre ayrı kalacağı öğrenilen Luyindama'nın sözleşmesini dondurma kararı aldı. Bu kararın ardından yıldız oyuncu Luyindama'dan yönetimi şaşkına çeviren bir istek geldi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

13.01.2020 12:00 - Son Güncelleme: 13.01.2020 12:00
Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Süper Lig'de ikinci yarı bu hafta oynanacak olan Ankaragücü-Konyaspor mücadelesi ile resmen başlıyor. 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi ise 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Kulüpler ikinci yarı hazırlıklarına tam gaz devam ederken ilk yarıda beklentilerin altında kalan ekibi olarak göze çarpan Galatasaray'da ikinci devreye bambaşka bir başlangıç yapıp ligi şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar eski yıldızı Onyekuru'da bir şok yaşadı...

Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinde yaptığı duyuruda Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını ve tedavi altına alındığı belirtilirken oyuncunun hastalığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Öte yandan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de 26 yaşındaki Kongolu savunmacısı Christian Luyindama'dan gelmişti. Luyindama, milli takım formasıyla Gambiya karşısında çıktığı mücadelede sakatlanmış oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu, menisküsünde yırtık meydana geldiği öğrenilmişti.

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