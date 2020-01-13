Luyindama'dan flaş istek! Yönetim şaştı kaldı

Spot Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına az bir süre kala Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa oynamak istiyor. Şampiyon olmak için transferlere ağırlık veren sarı kırmızılı takım şu ana kadar, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Öte yandan Galatasaray, milli takımda sakatlanan ve yeşil sahadan uzun bir süre ayrı kalacağı öğrenilen Luyindama'nın sözleşmesini dondurma kararı aldı. Bu kararın ardından yıldız oyuncu Luyindama'dan yönetimi şaşkına çeviren bir istek geldi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

13.01.2020 12:00 - Son Güncelleme: 13.01.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





