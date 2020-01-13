A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo vizesini kaptı! Dünya basınında çok konuşuldu
A Milli Voleybol Takımımız, Hollanda'da yapılan Avrupa elemelerinde Almanya'yı finalde 3-0 yenerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı. Kızlarımızın başarısı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan o başlıklar...
13.01.2020 11:40
- Son Güncelleme: 13.01.2020 11:46
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı. Ay-yıldızlı ekip daha önce de 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmişti.
Tokyo bileti alan voleybolcularımıza her kesimden tebrik mesajları yağarken, Filenin Sultanları dünya basınında da manşetlere çıkmayı başardı. İşte Fotomaç'ın derlediği o başlıklar.
Bild (Almanya): Voleybolcularımız Olimpiyatlar'ı kaçırdı
Focus (Almanya): Olimpiyat rüyası! Alman voleybolcular Türkiye'ye karşı finali kaybetti!