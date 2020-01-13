A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo vizesini kaptı! Dünya basınında çok konuşuldu

A Milli Voleybol Takımımız, Hollanda'da yapılan Avrupa elemelerinde Almanya'yı finalde 3-0 yenerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı. Kızlarımızın başarısı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan o başlıklar...

13.01.2020 11:40 - Son Güncelleme: 13.01.2020 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





