Luyindama Galatasaray'ı takibe aldı
Serdar Aziz ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapan Galatasaray, Standart Liege forması giyen Kongolu stoper Luyindama'yı izlemeye aldı. Marcao'dan sonra kadrosuna bir defans takviyesi daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin izlediği Luyindama sosyal medyadan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:42:52
Güncelleme: 10:43:43
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından savunma hattına bir takviye daha yapmaya yakın...
Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip bu kez gözünü Belçika'da forma giyen Christian Luyindama'ya çevirdi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander'in yönetime önerdiği Luyindama için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.
LUYINDAMA GELMEYE HAZIR
25 yaşındaki stoper sosyal medya hesabından Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.
Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alan Kongolu savunmacı sarı kırmızı taraftarların transferi konusunda sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verdi.