Fenerbahçe'de büyük revizyon! 13 isimle yollar ayrılıyor
İlk devreyi düşme potasında tamamlayan Fenerbahçe'de kadro değişimi için kollar sıvandı. Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren yöneticiler, bir yandan da kadrodan gönderilecek isimleri belirliyor. İşte Fenerbahçe'deki tarihi revizyon...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:01:28
Güncelleme: 13:03:39
Fenerbahçe'de gün geçmiyor ki sıcak bir gelişme daha yaşanmasın... Sarı lacivertlilerde peş peşe kararların yanı sıra sıcak saatler yaşanıyor... İşte tarihi karar ve flaş ayrıntılar...
Başkanlık seçimi sonrası yeni sezona bir dizi değişimle başlayan ve teknik ekip dahil birçok yeniliğe imza atan Fenerbahçe'de beklenen olumlu geri dönüş gelmeyince peş peşe radikal kararlar alındı.
Teknik direktör, sportif direktör derken peşinden gelen isimler Fenerbahçe'de başarıyı getirememişti. Teknik direktör değişimi sonrası da kadro dışı kalan bazı isimler affedilerek takıma kazandırılırken kiralık olarak gönderilenler de oldu.
Takım içi sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğu bir gerçek haline gelen sarı lacivertlilerdeki asıl sorun bu problemlerin çözümünün uzun sürmesi...
Tüm bunlar yaşanırken, ara transfer döneminde transferden ziyade takım içi uyum sorununu aşmaya çalışan teknik ekip ve yönetim, tarihi bir karara imza atıyor...