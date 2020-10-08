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Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'ten eşi benzeri görülmemiş hediye! Zıbın yerin yıldız...

Bu hediye Cristiano Ronaldo'nun evlenmek üzere olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı 6 milyon 220 bin TL'lik yüzüğün pabucunu dama attırır cinsten. Real Madrid'in Sırp golcüsü Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen bebeği için ilginç bir hediye aldı. Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın aldı ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

08.10.2020 14:28 - Son Güncelleme: 08.10.2020 14:29
Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'e eşi benzeri görülmemiş hediye! Yıldız satın aldı...

Real Madrid forması giyen Sırp forvet Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, geçtiğimiz ay dünyaya getirdiği bebeğine aldığı hediye ile herkesi şaşırttı.

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Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'e eşi benzeri görülmemiş hediye! Yıldız satın aldı...

GÖKYÜZÜNDEN YILDIZ ALDI
Son derece ilginç bir hediye seçimi yapan Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın aldı...

Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'e eşi benzeri görülmemiş hediye! Yıldız satın aldı...

Ünlü model, aldığı bu ilginç kararın detaylarını da açıklarken şu ifadeleri kullandı;

Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'e eşi benzeri görülmemiş hediye! Yıldız satın aldı...

'3 HAFTA ÖNCE DOĞUM YAPTIM'
"Bildiğiniz gibi üç hafta önce doğum yaptım ve oğlum için özel bir şey yapmak istedim. Yıldız satan bir siteye rastladım ve bir yıldız satın aldım.

Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'e eşi benzeri görülmemiş hediye! Yıldız satın aldı...

Aslında bu, gerçekten harika bir şey çünkü sitedeki yıldızı zevkinize ve gökyüzündeki konumuna göre değiştirebilirsiniz"

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