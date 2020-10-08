Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic'ten eşi benzeri görülmemiş hediye! Zıbın yerin yıldız...
Bu hediye Cristiano Ronaldo'nun evlenmek üzere olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı 6 milyon 220 bin TL'lik yüzüğün pabucunu dama attırır cinsten. Real Madrid'in Sırp golcüsü Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen bebeği için ilginç bir hediye aldı. Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın aldı ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
08.10.2020 14:28
- Son Güncelleme: 08.10.2020 14:29
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