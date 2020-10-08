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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

Fenerbahçe'nin transfer tescil döneminin son gününde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, oyun tarzı ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 1.98'lik futbolcu "Oynadığım takımlarda lakabım 'Zlatan' oldu" ifadesini kullandı. Kemal Ademi, her maçtan önce Kur'an-ı Kerim'den bir dua okuduğunu söyledi. Ademi ayrıca domuz eti yemediğini de belirtti.

08.10.2020 12:25 - Son Güncelleme: 08.10.2020 12:25
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

Fenerbahçe'de en çok merak edilen yeni transferlerden Kemal Ademi'nin İsviçre basınında yer alan röportajları, futbolculuğu ve kişisel özellikleri hakkında önemli bilgiler veriyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

Kosova'da yaşanan iç savaş nedeniyle ailesinin göç ettiği Almanya'da dünyaya gelen, futbola İsviçre'de başlayan Ademi, oyun tarzını, "Topu saklayarak sırtı dönük oynamayı seven bir pivot santrforum. Rakip defansa fiziğimle üstünlük sağlarım. Uzun boyuma karşın hızlıyım. Agresif bir oyun yapım var. Kafa toplarının yanında şutlarda da iyiyim" diye anlatıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

"FUTBOLDA HER ŞEYİ ONU İZLEYEREK ÖĞRENDİM"

Hürriyet'in derlediği habere göre; aklına geleni direkt söylediği için kendisini "Biraz deli yanım vardır" diye tarif eden 1.98'lik santrfor, "Futbolda her şeyi onu izleyerek öğrendim" diyecek kadar Zlatan İbrahimovic hayranı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

OYNADIĞI TAKIMLARDA LAKABIM ZLATAN OLDU

İsveçli yıldızdan bir şeyler öğrenmek için hâlâ videolarını izlediğini söyleyen Ademi, "Onun saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu" diye konuşuyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

Röportajlarında kendiyle barışık bir insan portresi çizen Ademi "Uzun boylu olduğum için evde lambaları ben değiştiriyorum, kimsenin uzanamadığı raflara uzanıyorum! Herkes kafamı bir yere vurup vurmadığımı soruyor. Hayır kafamı pek vurmam" diyor.

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