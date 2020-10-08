Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...

OYNADIĞI TAKIMLARDA LAKABIM ZLATAN OLDU

İsveçli yıldızdan bir şeyler öğrenmek için hâlâ videolarını izlediğini söyleyen Ademi, "Onun saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu" diye konuşuyor.