Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den çok konuşulacak ifadeler: Bana Zlatan derler...
Fenerbahçe'nin transfer tescil döneminin son gününde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, oyun tarzı ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 1.98'lik futbolcu "Oynadığım takımlarda lakabım 'Zlatan' oldu" ifadesini kullandı. Kemal Ademi, her maçtan önce Kur'an-ı Kerim'den bir dua okuduğunu söyledi. Ademi ayrıca domuz eti yemediğini de belirtti.
08.10.2020 12:25
- Son Güncelleme: 08.10.2020 12:25
Kosova'da yaşanan iç savaş nedeniyle ailesinin göç ettiği Almanya'da dünyaya gelen, futbola İsviçre'de başlayan Ademi, oyun tarzını, "Topu saklayarak sırtı dönük oynamayı seven bir pivot santrforum. Rakip defansa fiziğimle üstünlük sağlarım. Uzun boyuma karşın hızlıyım. Agresif bir oyun yapım var. Kafa toplarının yanında şutlarda da iyiyim" diye anlatıyor.
DİĞER GALERİLER