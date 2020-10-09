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Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan ve oyuncu satışından da gelir yaratamayan Galatasaray, yeni planını ocak ayı transfer dönemi üzerine yaptı. Ocakta gerekli kaynağı sağlamak isteyen sarı-kırmızılı ekibin iki yıldızını satarak kaynak yaratacağı öğrenildi.

Sabah
09.10.2020 10:00 - Son Güncelleme: 09.10.2020 10:00
Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

Bonservislerine toplam 12 milyon Euro ödenen Luyindama (8 milyon Euro)-Marcao (4 milyon Euro) ikilisi sezona formda başladı.

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Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre Roma'nın ilgilendiği Marcao ve İngiliz kulüplerinin takibindeki Luyindama için sarı-kırmızılı yönetim ocak ayına kadar bekleme kararı aldı.

Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

Devre arasında iki stoperine de 15 milyon Euro'nun üzerinde teklifler bekleyen Galatasaray, Luyindama ya da Marcao'yu satarak ocak ayında transfere ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapacak.

Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

İki oyuncunun takımda kalmaları halinde 2022'de sona erecek sözleşmeleri yüzde 50 zamla uzatılacak.

Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

1 yıl sözleşmesi kalan Belhanda'yı satamayan sarı- kırmızılılar, aynı sorunu Luyindama- Marcao ikilisinde yaşamak istemiyor.

Galatasaray'da ocak planı! Yıldız isimlerle yollar ayrılıyor

Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro kazanıyor.

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