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Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!

Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası... 3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonu büyük ihtimal Emre Belözoğlu ile yolları ayıracak. Yabancı teknik adam ve yabancı sportif direktör görev alacak. Teknik ekipte yer alan herkesle vedalaşılacak. Yeni bir transfer hamlesiyle kadroda çok önemli revizyon yapılacak. Fener-bahçe'nin bir kez daha kasasından milyon Euro'lar çıkacak. İşte Fenerbahçe'den bu sezon gidecekler...

10.04.2021 06:54 - Son Güncelleme: 10.04.2021 06:54
Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!

Fener son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.

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Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!

Haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan Ali Koç başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.

Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!

EĞER BİR MUCİZE YAŞANMAZSA

Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!

Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun görevine son verilecek. İdari koordinatör Selçuk Şahin'e de 'güle güle' denilecek.

Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!

YENİDEN KADRODA REVİZYON