Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası gidecek: Ali Koç başaramadı Fenerbahçe takımı baştan dizecek!
Luiz Gustavo, Samatta, Jose Sosa ve fazlası... 3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonu büyük ihtimal Emre Belözoğlu ile yolları ayıracak. Yabancı teknik adam ve yabancı sportif direktör görev alacak. Teknik ekipte yer alan herkesle vedalaşılacak. Yeni bir transfer hamlesiyle kadroda çok önemli revizyon yapılacak. Fener-bahçe'nin bir kez daha kasasından milyon Euro'lar çıkacak. İşte Fenerbahçe'den bu sezon gidecekler...
10.04.2021 06:54
- Son Güncelleme: 10.04.2021 06:54