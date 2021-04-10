Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i

Kırmızı-siyahlılar ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.



14. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti.