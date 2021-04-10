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Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i

Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 14. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bay geçtiği haftada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında fırsat yakalayan Cimbom'da Fatih Terim 11'i belirledi.

10.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 10.04.2021 10:13
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 61 puanla 3. sırada bulunuyor.

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i

Kırmızı-siyahlılar ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

14. RANDEVU
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i

2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 11 gol sevinci yaşadı.


İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i


SON 5 MAÇTA 11 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez galip geldi ve 11 puan kaybetti.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i

Bu süreçteki tek galibiyetini Kayserispor deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a mağlup olurken, Sivasspor ile de berabere kaldı. Cimbom, Karagümrük maçıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor.