Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda! İşte Fatih Terim'in 11'i
Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 14. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bay geçtiği haftada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında fırsat yakalayan Cimbom'da Fatih Terim 11'i belirledi.
10.04.2021 10:13
- Son Güncelleme: 10.04.2021 10:13
Kırmızı-siyahlılar ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.
14. RANDEVU
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti.