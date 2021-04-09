Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geri düşen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimler kazandıran sarı-lacivertli ekipte defansa yeni isimlerin katılması bekleniyor. Bu mevki için Fenerbahçe'nin gündemine 2 isim gelirken, transfer çalışmaları da başladı. İşte detaylar...
09.04.2021 16:14
- Son Güncelleme: 09.04.2021 16:14
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.
Fenerbahçe son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.