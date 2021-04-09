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Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geri düşen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimler kazandıran sarı-lacivertli ekipte defansa yeni isimlerin katılması bekleniyor. Bu mevki için Fenerbahçe'nin gündemine 2 isim gelirken, transfer çalışmaları da başladı. İşte detaylar...

09.04.2021 16:14 - Son Güncelleme: 09.04.2021 16:14
Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

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Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...

Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.

Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Defansa 2 aday birden...

Fenerbahçe son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.