Galatasaray'da Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezonki performansıyla beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Özellikle Avrupa maçlarında sergilediği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Marcao için transfer teklifleri yağarken, sarı-kırmızılı ekip Brezilyalı savunmacının alternatifini buldu. Galatasaray'ın o ismi yaz kampında denemeye alacağı öğrenildi.
28.04.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.04.2022 09:33
Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması yapılıyor.
Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak oynayan ve başarılı olan futbolcular dönüş için gün sayıyor.
Giresunspor'da çok iyi bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Alanyaspor formasıyla toplam 33 maçta 12 gol ve 6 asist üreten Emre Akbaba ile birlikte Adana Demirspor'un başarısında 8 gol ve 14 asistle büyük emeği olan Yunus Akgün Galatasaray taraftarının da bir an önce yeniden sarı-kırmızılı formayla izlemek istediği isimler haline geldi.