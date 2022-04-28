RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezonki performansıyla beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Özellikle Avrupa maçlarında sergilediği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Marcao için transfer teklifleri yağarken, sarı-kırmızılı ekip Brezilyalı savunmacının alternatifini buldu. Galatasaray'ın o ismi yaz kampında denemeye alacağı öğrenildi.

28.04.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.04.2022 09:33
Galatasaray’da Marcao’nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek

Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması yapılıyor.

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Galatasaray’da Marcao’nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda öncelik bu sezon takımdan kiralık olarak gönderilen isimlerde olacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’da Marcao’nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek

Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak oynayan ve başarılı olan futbolcular dönüş için gün sayıyor.

Galatasaray’da Marcao’nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek

Giresunspor'da çok iyi bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Alanyaspor formasıyla toplam 33 maçta 12 gol ve 6 asist üreten Emre Akbaba ile birlikte Adana Demirspor'un başarısında 8 gol ve 14 asistle büyük emeği olan Yunus Akgün Galatasaray taraftarının da bir an önce yeniden sarı-kırmızılı formayla izlemek istediği isimler haline geldi.

Galatasaray’da Marcao’nun alternatifi bulundu! Yaz kampında o isim denenecek

Belçika takımı Charleroi'ya kiralanan 22 yaşındaki stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı.

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