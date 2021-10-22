Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: "F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil'dir"

EMRE BOL - ANLADIN MI VİTOR?

Attı… Penaltı oldu, kaçırdı… Yine penaltı oldu. Cesaret etti… Bu kez attı. Valencia Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu… Gol de atar asist de yapar. Transfer edilenlerin hepsinde daha evlâ…