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Haberler Spor Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: "F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil'dir"

Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: "F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil'dir"

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de Trabzonspor mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubundaki 3. maçında evinde konuk ettiği Antwerp'le berabere kaldı. Grupta 3 maçta da galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli ekip topladığı 2 puanla 3. sırada yer aldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları eleştiri oklarını Vitor Pereira ve Mesut Özil'e çevirdi. İşte o yazılar...

22.10.2021 09:40 - Son Güncelleme: 22.10.2021 09:40
Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil’dir

EMRE BOL - ANLADIN MI VİTOR?
Attı… Penaltı oldu, kaçırdı… Yine penaltı oldu. Cesaret etti… Bu kez attı. Valencia Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu… Gol de atar asist de yapar. Transfer edilenlerin hepsinde daha evlâ…

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Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil’dir

İnanın Mesut'tan bile! Hiçbir şey oynamadığın bir maçta oyundan çıkarken sağı solu tekmelemenin anlamını çözemedim. Sen sahada iyi oynarsan kalacaksın, kötü oynarken değil!

Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil’dir

Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamış olabilsin lakin burası Fenerbahçe. İyi oynamayarak, sadece isminle sahada kalamazsın. Bas gaza, bizler seni savunalım. Sonuna kadar…

Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil’dir

Antwerp, Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil. Güle oynaya yenebileceğimiz bir rakip. Sarı- lacivertlilerin hep övdüğüm; güç, kuvvet, dayanıklılık durumu Antwerp karşısında ne yazık ki çöktü.

Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil’dir

Bu durum aslında Fenerbahçe'nin tek geçer akçe özelliğinin de sanıldığı kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Oyuncu değişiklikleri bir takımı ileriye götürmeli. Karşılaşmanın en iyisi Ferdi'nin neden oyundan çıktığını anlayamadım.

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