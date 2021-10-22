Fenerbahçe - Antwerp maçı sonrası şok sözler: "F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil'dir"
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de Trabzonspor mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubundaki 3. maçında evinde konuk ettiği Antwerp'le berabere kaldı. Grupta 3 maçta da galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli ekip topladığı 2 puanla 3. sırada yer aldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları eleştiri oklarını Vitor Pereira ve Mesut Özil'e çevirdi. İşte o yazılar...
22.10.2021 09:40
- Son Güncelleme: 22.10.2021 09:40
EMRE BOL - ANLADIN MI VİTOR?
Attı… Penaltı oldu, kaçırdı… Yine penaltı oldu. Cesaret etti… Bu kez attı. Valencia Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu… Gol de atar asist de yapar. Transfer edilenlerin hepsinde daha evlâ…