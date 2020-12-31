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Liverpool'un golcüsü Galatasaray yolunda! İspanyollar transferi duyurdu

Ocak ayında Radamel Falcao ile yollarını ayırarak yeni bir golcü bulmak isteyen Galatasaray'da geri sayım başladı. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa ile dirsek temasını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için, İspanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınının haberine göre Liverpool'un yıldızı Galatasaray'ın radarında...

31.12.2020 12:28 - Son Güncelleme: 31.12.2020 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





