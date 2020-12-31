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Liverpool'un golcüsü Galatasaray yolunda! İspanyollar transferi duyurdu
Liverpool'un golcüsü Galatasaray yolunda! İspanyollar transferi duyurdu
Ocak ayında Radamel Falcao ile yollarını ayırarak yeni bir golcü bulmak isteyen Galatasaray'da geri sayım başladı. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa ile dirsek temasını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için, İspanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınının haberine göre Liverpool'un yıldızı Galatasaray'ın radarında...
31.12.2020 12:28
- Son Güncelleme: 31.12.2020 12:28
Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da ilk hedef orta saha ve forvet takviyesi...
Sık sık sakatlanan ve bekleneni bir türlü veremeyen Radamel Falcao ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda golcü adayları gün geçtikçe artıyor.
Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden Diego Costa ile temas kuran Cimbom'un asıl hedefinin ise bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.
YENİ HEDEF ORIGI!
İspanyol basınında çıkan habere göre; Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Todofichajes'te yer alan haberde, teknik direktör Fatih Terim'in Liverpool'da forma şansı bulamayan Belçikalı yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.