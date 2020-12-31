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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, takımda görmek istediği bir ismi yönetimden ısrarla istedi. İşte detaylar...

31.12.2020 16:06 - Son Güncelleme: 31.12.2020 16:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





