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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor
Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, takımda görmek istediği bir ismi yönetimden ısrarla istedi. İşte detaylar...
31.12.2020 16:06
- Son Güncelleme: 31.12.2020 16:16
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Süper Lig'in ilk 15 haftasını 29 puanla lider geçmeyi başardı.
2020 yılını zirvede tamamlayan Aslan, gözünü 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevirdi.
Şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunan Cimbom, devre arasında yapacağı hamlelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bu doğrultuda sezon öncesine göre daha hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen yönetim, savunma hattını güçlendirmeye öncelik verdi.