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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, takımda görmek istediği bir ismi yönetimden ısrarla istedi. İşte detaylar...

31.12.2020 16:06 - Son Güncelleme: 31.12.2020 16:16
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Süper Lig'in ilk 15 haftasını 29 puanla lider geçmeyi başardı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

2020 yılını zirvede tamamlayan Aslan, gözünü 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevirdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunan Cimbom, devre arasında yapacağı hamlelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Bu doğrultuda sezon öncesine göre daha hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen yönetim, savunma hattını güçlendirmeye öncelik verdi.

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