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Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

Süper Lig'de sezon başında istediği transferleri kadroya katamamasına rağmen liderliği ele geçiren Galatasaray, devre arasında operasyon yapmaya hazırlanıyor. Fatih Terim tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda günler öncesinde çalışmalar başlarken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacaklar da netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında 6 isimle vedalaşılacağı bildirildi. İşte o isimler...

31.12.2020 10:55 - Son Güncelleme: 31.12.2020 10:55
Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 2020 yılını lider kapayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

Bir yandan kadroya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroda düşünmediği isimler belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

TERİM KARARINI VERDİ!
Tecrübeli teknik adam, kulübün menfaatleri doğrultusunda yüksek maliyeti bulunan bazı yıldızlar ve performansını yetersiz gördüğü toplam 6 ismi gözden çıkardı.

Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

YENİ İSİMLER İÇİN BÜTÇE AÇILACAK!
Ara transfer döneminde bu operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye basacak olan Aslan, takıma yeni katılacak isimler için bütçe açmayı hedefliyor.

İşte gözden çıkarılan 6 isim...

Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

RADAMEL FALCAO
Galatasaray'da Fatih Terim'in üzerini çizdiği isimlerden Radamel Falcao, sakatlıkları ve yüksek maliyetiyle tepki topluyor.

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