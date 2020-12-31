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Galatasaray'da Fatih Terim 6 ismin biletini kesti! İşte devre arasında ayrılacak isimler...

Süper Lig'de sezon başında istediği transferleri kadroya katamamasına rağmen liderliği ele geçiren Galatasaray, devre arasında operasyon yapmaya hazırlanıyor. Fatih Terim tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda günler öncesinde çalışmalar başlarken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacaklar da netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında 6 isimle vedalaşılacağı bildirildi. İşte o isimler...

31.12.2020 10:55 - Son Güncelleme: 31.12.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





