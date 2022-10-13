Liverpool farka koştu! Mohamed Salah Bafetimbi Gomis'in rekorunu tarihe gömdü! Barcelona - Inter maçı gol düellosuna döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Devler Ligi nefes kesen maçlara sahne olurken, rekorlara da imza atıldı. Gecenin maçında Barcelona, Inter karşısında gol düellosuna dönen maçta son dakikada 1 puanı kurtardı. Liverpool ise deplasmanda tarihi bir galibiyet alırken, İngiliz temsilcisinin yıldızı Mohamed Salah Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırarak tarihe geçti. İşte geceden öne çıkan detaylar...
13.10.2022 08:48 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:16
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 4. maç haftası sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Napoli, evinde Ajax'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.