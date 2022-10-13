Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Fatih Karagümrük karşısında gol düellosuna sahne olan maçta uzatmalarda gülen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Grupta ilk 3 maçında 7 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 2-0'lık skorla devirdiği AEK Larnaca deplasmanına konuk olacak. Jorge Jesus'un öğrencileri kazanması durumunda grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de netleşti. İşte detaylar...
13.10.2022 10:44 - Son Güncelleme: 13.10.2022 11:07