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Haberler Spor Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Fatih Karagümrük karşısında gol düellosuna sahne olan maçta uzatmalarda gülen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Grupta ilk 3 maçında 7 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 2-0'lık skorla devirdiği AEK Larnaca deplasmanına konuk olacak. Jorge Jesus'un öğrencileri kazanması durumunda grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de netleşti. İşte detaylar...

13.10.2022 10:44 - Son Güncelleme: 13.10.2022 11:07
Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4'üncü maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya konuk olacak...

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Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

AEK Arena'da saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor...

Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

AEK Larnaca'nın üç, siftahsız Dinamo Kiev'in ise 'sıfır' puanı var.

Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

HEDEF 'LİDER' BİTİRMEK
Fenerbahçe kazanması halinde AEK Larnaca ile farkı 7 puana çıkaracak ve B Grubu'nu ilk 2'de bitirmeyi garantileyecek.

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