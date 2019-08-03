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Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla buluşuyor. Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim yeni transferleri sahaya sürmeyi planlarken, 7 Ağustos'taki Süper Kupa finali öncesi son provasını yapacak. İşte Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i...

03.08.2019 14:03 - Son Güncelleme: 03.08.2019 14:06
Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray hazırlık maçları kapsamında komşu ülke Yunanistan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer mesaisini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp farklı ülkelerden farklı oyun stili bulunan takımlarla yaptığı hazırlık maçlarıyla Süper Lig 2019-2020 sezonuna ve Şampiyonlar Ligi'ne bomba gibi bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'i

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