Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu! Yeni transferler taraftarla buluşuyor
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla buluşuyor. Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim yeni transferleri sahaya sürmeyi planlarken, 7 Ağustos'taki Süper Kupa finali öncesi son provasını yapacak. İşte Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i...
03.08.2019 14:03
- Son Güncelleme: 03.08.2019 14:06
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