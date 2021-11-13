Beşiktaş’ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken, performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı. Sabah'ın haberine göre; Sezon sonu baştan aşağı değişime uğrayacak Beşiktaş'ta Lens, Douglas, Ljajic gibi ekonomik olarak kulübe ciddi yük oluşturan oyuncuların sözleşmesinin bitecek olması en büyük sevinç kaynağı.

İşte kontratı sona erecek 15 futbolcunun durumları: