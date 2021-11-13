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Beşiktaş'ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Takımda kadro dışı kalanlar ve kiralık oyuncular dahil 32 futbolcusu bulunan geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, büyük bir değişim yaşanacak. Sezon sonu 15 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 6 ismin üzerini çizerken, 5 futbolcunun geleceği ise daha sonra netleşecek.

13.11.2021 09:54 - Son Güncelleme: 13.11.2021 10:09
Beşiktaş’ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken, performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı. Sabah'ın haberine göre; Sezon sonu baştan aşağı değişime uğrayacak Beşiktaş'ta Lens, Douglas, Ljajic gibi ekonomik olarak kulübe ciddi yük oluşturan oyuncuların sözleşmesinin bitecek olması en büyük sevinç kaynağı.

İşte kontratı sona erecek 15 futbolcunun durumları:

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Beşiktaş’ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Pjanic: Barcelona'daki teknik direktör değişiminin kendisine etkisi nasıl olacak bilinmiyor. İspanyollar yeniden kiralamayı düşünürse teklif yapılacak.

Beşiktaş’ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Josef: 15 maçta forma giyen Brezilyalı, 5 karşılaşmada daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 2023'e uzayacak.

Beşiktaş’ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Atiba: 39 yaşına girecek olan Kanadalı kaptana antrenör ekibine katılması teklif edilecek.

Beşiktaş’ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!

Mehmet Topal: Deneyimli oyuncunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. 300 bin Euro yıllık ücreti olan 35 yaşındaki orta sahanın bir sezon daha takımda tutulma ihtimali var.

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