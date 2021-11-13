Beşiktaş'ta değişim zamanı: Sergen Yalçın 6 oyuncunun üstünü çizdi!
Takımda kadro dışı kalanlar ve kiralık oyuncular dahil 32 futbolcusu bulunan geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, büyük bir değişim yaşanacak. Sezon sonu 15 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 6 ismin üzerini çizerken, 5 futbolcunun geleceği ise daha sonra netleşecek.
13.11.2021 09:54
- Son Güncelleme: 13.11.2021 10:09
Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken, performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı. Sabah'ın haberine göre; Sezon sonu baştan aşağı değişime uğrayacak Beşiktaş'ta Lens, Douglas, Ljajic gibi ekonomik olarak kulübe ciddi yük oluşturan oyuncuların sözleşmesinin bitecek olması en büyük sevinç kaynağı.
İşte kontratı sona erecek 15 futbolcunun durumları: