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Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Erol Bulut yönetiminde 7 maçta 17 puan toplayan sarı-lacivertliler, maçtan 3 puan ile ayrılarak son 11 yılın en iyi başlangıcını yapmayı hedefliyor. Son 4 maçını kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükselen sarı lacivertli ekipte 2 eksik var. Teknik direktör Erol Bulut sakatlığı bulunan Sosa yerine kimi oynatacağı belli oldu. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı ile ilgili detaylar.

07.11.2020 14:27 - Son Güncelleme: 07.11.2020 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





