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Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Erol Bulut yönetiminde 7 maçta 17 puan toplayan sarı-lacivertliler, maçtan 3 puan ile ayrılarak son 11 yılın en iyi başlangıcını yapmayı hedefliyor. Son 4 maçını kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükselen sarı lacivertli ekipte 2 eksik var. Teknik direktör Erol Bulut sakatlığı bulunan Sosa yerine kimi oynatacağı belli oldu. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı ile ilgili detaylar.

07.11.2020 14:27 - Son Güncelleme: 07.11.2020 14:27
Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

Süper Lig'de F.Bahçe bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

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Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

Ligde 7 maçta topladığı 17 puan ve maç fazlasıyla namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp milli araya zirvede girmek istiyor.

Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

Son 4 karşılaşmasından galip ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri bugün de fire vermezse 5'te 5 yapacak.

Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

SİNAN GÜMÜŞ CEZALI

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Jose Sosa sakatlandı Fenerbahçe'de işler karıştı! Erol Bulut karasını verdi.. İşte Fenerbahçe'nin Konya 11'i...

Sosa ve gözden çıkarılan ve Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Dirar da kadroda yer almıyor.

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