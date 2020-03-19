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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle spor camiasındaki tedirginlik de günden güne artıyor. Ancak bunun aksine bazı yabancı oyuncular Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha güvenli olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un yapılan koronavirüs toplantısında "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sevgilim Sophia'yı da getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olacaktır'' dediği iddia edilmişti. Bir açıklamada Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan geldi.

19.03.2020 15:14 - Son Güncelleme: 19.03.2020 15:20
Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, koronavirüs hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

"DİĞER ÜLKELER ÖNLEM ALMAKTA GECİKTİ"

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo da Beşiktaşlı Loris Karius gibi, Türkiye'de güvende olduğunu düşünenlerden.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

Gustavo, "Diğer ülkeler, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde geç kaldı. Türkiye bu konuda daha dikkatli. Burada kendimi yabancı bir ülkede gibi hissetmiyorum." dedi.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

SEVGİLİSİNİ GETİRECEK

Beşiktaş'ın Alman file kalecisi Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi.

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