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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de güvendeyim

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle spor camiasındaki tedirginlik de günden güne artıyor. Ancak bunun aksine bazı yabancı oyuncular Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha güvenli olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un yapılan koronavirüs toplantısında "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sevgilim Sophia'yı da getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olacaktır'' dediği iddia edilmişti. Bir açıklamada Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan geldi.

19.03.2020 15:14 - Son Güncelleme: 19.03.2020 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





