Lider Trabzonspor'un kasasını artıda tutmayı başardı!
Lider Trabzonspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ara transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Bordo Mavililer, kasasını da artıda tutmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
14.01.2022 18:09
- Son Güncelleme: 14.01.2022 18:16
Trabzonspor, açık ara lider götürdüğü Süper Lig yarışında transferlerine tam gaz devam ediyor. Karadeniz Fırtınası ara transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor, flaş transferlere imza atmasına rağmen kasasını artıda tutmayı başardı.