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Lider Trabzonspor'un kasasını artıda tutmayı başardı!

Lider Trabzonspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ara transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Bordo Mavililer, kasasını da artıda tutmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
14.01.2022 18:09 - Son Güncelleme: 14.01.2022 18:16
Lider Trabzonspor’un kasasını artıda tutmayı başardı!

Trabzonspor, açık ara lider götürdüğü Süper Lig yarışında transferlerine tam gaz devam ediyor. Karadeniz Fırtınası ara transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Lider Trabzonspor’un kasasını artıda tutmayı başardı!

Polonyalı sol bek Puhacz, Boşnak yıldız Visca, Fildişili sol açık Kouassi ve son olarak Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı…

Lider Trabzonspor’un kasasını artıda tutmayı başardı!

Henüz 3 büyükler ise transfer açıklamadı. Sosyal medyadaki taraftarlar, "Trabzonspor açık ara lider… Transfer yapmasına ve milyonlarca Euro harcamasına gerek yok!" yorumlarında bulundu.

Lider Trabzonspor’un kasasını artıda tutmayı başardı!

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor, flaş transferlere imza atmasına rağmen kasasını artıda tutmayı başardı.

Lider Trabzonspor’un kasasını artıda tutmayı başardı!

2018-19 sezonunda 2.19 milyon Euro harcayan Fırtına, 17.66 milyon Euro transfer geliri elde etti.

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