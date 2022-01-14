Bu iddialar ses getirir! Galatasaray'da Işıtan Gün tehlikesi
Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarının ayırmasının ardından Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeyi düşündüğü isim Işıtan Gün ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın eski teknik direktörü Kevin Hofland, görev yaptığı süre içinde Işıtan Gün'ün sürekli oynatacağı futbolcularla ilgili kendisine baskı yaptığını söyledi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Başkan Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeye hazırlandığı yönetici Işıtan Gün'le şok edici iddialar ortaya atıldı.
Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın eski teknik direktörü Kevin Hofland yaptığı açıklamada çok flaş ifadeler kullandı.
42 yaşındaki teknik adam, görev yaptığı süre içinde Işıtan Gün'ün sürekli oynatacağı futbolcularla ilgili kendisine baskı yaptığını söyledi.
BASKI KURUYOR
Hofland özellikle yeni transfer edilen Samuel Moutoussamy'yi yetersiz bulmasına rağmen, 11'de oynatması konusunda Işıtan Gün'den büyük baskı gördüğünü belirtti.
Hollanda'nın önemli yayın organlarından Voetbal International'dan Geert Jan Jakobs'a özel röportaj veren genç hoca, "Moutoussamy henüz takıma tam adapte olamadı. Ayrıca antrenmanlarda biraz tembelliği vardı. Ben ona süre vermek istedim ama önceliğim adapte olup takıma ayak uydurmasıydı. Ancak sürekli oynatmam için baskı yapıldı" ifadesini kullandı.