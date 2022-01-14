Bu iddialar ses getirir! Galatasaray’da Işıtan Gün tehlikesi

Hollanda'nın önemli yayın organlarından Voetbal International'dan Geert Jan Jakobs'a özel röportaj veren genç hoca, "Moutoussamy henüz takıma tam adapte olamadı. Ayrıca antrenmanlarda biraz tembelliği vardı. Ben ona süre vermek istedim ama önceliğim adapte olup takıma ayak uydurmasıydı. Ancak sürekli oynatmam için baskı yapıldı" ifadesini kullandı.