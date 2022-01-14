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Haberler Spor Galatasaray'a Barcelona’dan yıldız! Domenec Torrent Xavi'den Alvaro Sanz’ı istedi

Galatasaray'a Barcelona’dan yıldız! Domenec Torrent Xavi'den Alvaro Sanz’ı istedi

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin resmen başlamasının ardından transfer iddiaları da peş peşe geldi. Torrent'in Barcelonalı mevkidaşı Xavi'den Alvaro Sanz'ı istediği öne sürüldü. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
14.01.2022 20:59 - Son Güncelleme: 14.01.2022 21:11
Galatasaray’a Barcelona’dan yıldz! Domenec Torrent Xavi’den Alvaro Sanz’ı istedi

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin başlamasıyla transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a Barcelona’dan yıldz! Domenec Torrent Xavi’den Alvaro Sanz’ı istedi

Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona formasını giyen Alvaro Sanz'ı istediği öne sürülüyor.

Galatasaray’a Barcelona’dan yıldz! Domenec Torrent Xavi’den Alvaro Sanz’ı istedi

XAVI'DEN İSTEDİ
Katalan kulübüne yakın olan bir Twitter hesabından paylaşılan mesaja göre Torrent, Barcelona'da görev yaparken öğrencisi olan teknik direktör Xavi ile görüşerek, 20 yaşındaki futbolcuyu istedi.

Galatasaray’a Barcelona’dan yıldz! Domenec Torrent Xavi’den Alvaro Sanz’ı istedi

6 numara pozisyonunda görev yapan Alvaro Sanz genellikle Barcelona B takımının kadrosunda yer alıyor.

Galatasaray’a Barcelona’dan yıldz! Domenec Torrent Xavi’den Alvaro Sanz’ı istedi

Ancak genç yıldız bu sezon La Liga'da 2 maçta 27 dakika oynarken, Kral Kupası'nda da 16 dakika görev yaptı.

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