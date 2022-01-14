Galatasaray'a Barcelona’dan yıldız! Domenec Torrent Xavi'den Alvaro Sanz’ı istedi
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin resmen başlamasının ardından transfer iddiaları da peş peşe geldi. Torrent'in Barcelonalı mevkidaşı Xavi'den Alvaro Sanz'ı istediği öne sürüldü. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
14.01.2022 20:59
- Son Güncelleme: 14.01.2022 21:11
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin başlamasıyla transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye başladı.
6 numara pozisyonunda görev yapan Alvaro Sanz genellikle Barcelona B takımının kadrosunda yer alıyor.