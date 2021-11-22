Lider Trabzon’a taraftarından tam destek! Trabzonspor - Gaziantep FK maçından renkli görüntüler...

Bu galibiyetle birlikte zirvedeki yalnızlığını sürdüren Trabzonspor, üst üste gelen galibiyetlere devam etti.



Gaziantep FK karşısında ilk yarı boyunca oldukça üstün bir oyun sergileyen bordo-mavililer, ilk 45 dakikada attığı 3 golle karşılaşmayı kazanmasını bildi.

