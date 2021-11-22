Lider Trabzon'a taraftarından tam destek! Trabzonspor - Gaziantep FK maçından renkli görüntüler...
Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Fırtına ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrılmayı bildi. Bordo Mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu'ndan objketiflere yansıyan birbirinden renkli görüntüleri sizler için derledik. İşte kare kare Trabzonspor tribünleri...
Süper Lig'de 13. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında lider Trabzonspor, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada fire vermedi. Gaziantep FK karşısında 3-0 galip gelen bordo-mavililer, puanını 33'e çıkardı.
Bu galibiyetle birlikte zirvedeki yalnızlığını sürdüren Trabzonspor, üst üste gelen galibiyetlere devam etti.
Gaziantep FK karşısında ilk yarı boyunca oldukça üstün bir oyun sergileyen bordo-mavililer, ilk 45 dakikada attığı 3 golle karşılaşmayı kazanmasını bildi.
İkinci yarıda ise Gaziantep'in baskısı arttı. Birçok pozisyona giren konuk ekip, farkı azaltacak golü bulmayı başaramadı. Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 25'e maça yükseldi.
Trabzonspor taraftarı, takımlarını Gaziantep FK maçında da yalnız bırakmadı. Renkli görüntülerin hakim olduğu Medical Park Stadyumu'nda 7'den 70'e herkes tribündeki yerini aldı.