Trabzonspor-Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti

MUHAMMET MOTOSİKLETLE MAÇA YETİŞTİ

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve mücadeleye 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.