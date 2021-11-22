Trabzonspor-Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk etti. Fırtına maç öncesi büyük şanssızlık yaşadı. Cezalı olan Uğurcan Çakır'ın yerine ilk 11'de başlaması beklenen Erce Kardeşler sakatlandı ve yerini Arda Akbulut'a bıraktı. Yedek kalecinin ilk 11'de başlamasının ardından bir diğer genç kaleci Muhammet Taha Tepe, maça motosikletle yetişerek yedek kulübesindeki yerini aldı. İşte detaylar ve maçtan kareler....
22.11.2021 21:37
- Son Güncelleme: 22.11.2021 21:42
Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk etti. Fırtına maç öncesi büyük şanssızlık yaşadı.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Gaziantep FK maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler şok bir sakatlık yaşadı.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
Isınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
MUHAMMET MOTOSİKLETLE MAÇA YETİŞTİ
Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve mücadeleye 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.